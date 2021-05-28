Пенза, , 15:03 — REGNUM В большинстве районов Пензенской области с 29 по 31 мая ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

По прогнозам синоптиков, дожди возможны лишь в понедельник, 31 мая. Температура воздуха в предстоящие выходные (29 и 30 мая) составит в дневное время +26…+29 градусов, по ночам — не выше +15, без осадков.

В ночь на 31 мая возможен дождь, гроза, температура воздуха около +15 градусов. Днем также пройдет дождь, временами сильный, гроза. Воздух прогреется только до +22 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новосибирской области с 28 по 31 мая сохранится высокая пожароопасность (4 класса). При этом в Купинском, Усть-Таркском, Татарском и Карасукском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность (5 класса).

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