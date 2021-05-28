Москва, , 14:57 — REGNUM Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») предостерег депутата Госдумы от КПРФ Юрия Синельщикова от обжалования в Конституционном суде запрета экстремистам участвовать в выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

«Не оспаривая право коллег по Госдуме на обращение в Конституционный суд, надеюсь, что здравый смысл все же восторжествует, и при принятии решения они будут исходить из необходимости обеспечения безопасности граждан и защиты суверенитета страны, а не политической целесообразности», — заявил Пискарёв.

В стране, говорит он, не должны позволить, чтобы в Государственной думе или региональных парламентах оказались люди, подобные тем, кто сегодня в соседних странах поощряет с парламентской трибуны марши бывших эсэсовцев и карателей, санкционирует обстрелы мирных жителей на Донбассе, запрещает законом значительной части граждан своей страны разговаривать на родном языке.

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме планируют обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции принятый закон, запрещающий участие в выборах всем причастным к работе экстремистских организаций, рассказал Синельщиков.

Госдума приняла закон, запрещающий причастным к экстремизму и терроризму избираться на любые выборные должности. Причастность будет устанавливаться решением суда, уточнили в комитете Госдумы по госстроительству.

Для обращения в КС КПРФ необходимо собрать 90 подписей депутатов.

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