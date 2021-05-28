Кострома, 28 мая, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Летом 2021 года в Костроме откроют четыре пляжа. Об этом сообщает Центр гражданской защиты областного центра.

Пляж

Официально разрешенные места для отдыха расположены в районе улиц Лесной (центральный пляж), Широкой (заволжский пляж), на Речном проспекте и Чернигинской набережной. На них установлены стационарные спасательные посты, завезен песок. Также к началу купального сезона на пляжах отремонтировали раздевалки и места для отдыха, очистили дно рек.

Бороться с купанием на «диких» пляжах в Костроме в этом году будут с помощью статистики. В традиционно сложившихся мест отдыха граждан, где нет спасателей, наряду с табличками «купаться запрещено» установят стенды с информацией об утонувших горожанах. Таких случаев в Костроме за последние 5 лет зарегистрировано 11.

В настоящее время приёмка пляжей ещё ведётся. Кроме этого, Роспотребнадзор проводит исследования проб воды и песка на соответствие санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Сказать, достаточно ли чиста костромская вода для купания, специалисты должны к 1 июня. В этот день в Костроме планируют официально открыть пляжный сезон.

Напомним, проблема с состоянием воды на официальных пляжах в Костроме существует около 12 лет. Исследования поверхностных вод из года в год показывают превышение микробиологических показателей и гигиенических нормативов опасных веществ аммиака и ионов аммония. Причина происходящего — в плохом состоянии очистных сооружений и несекционных врезках в сети ливневой канализации.