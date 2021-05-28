Москва, , 14:58 — REGNUM Российский газ, который поставляется в страны Европы по трубопроводу «Северный поток», гораздо чище, чем американский. Об этом 28 мая заявил вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм о том, что в России «самая грязная форма природного газа на Земле».

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Заместитель председателя правительства, сославшись на различные аналитические и консалтинговые агентства, подчеркнул, что газ из России имеет углеродный след, который в пересчёте на кВт⋅ч в четыре раза меньше, чем у голубого топлива, поставляемого в Европу из США.

«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов», — пояснил Новак.

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При этом, отметил вице-премьер, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению партнёров чистой энергией.

Как сообщало ИА REGNUM, во время слушаний в комитете палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» во всём мире.

Она пояснила, что это одна из причин, наравне с геополитическими, по которым ведомство выступает против строительства трубопровода «Северный поток — 2».