Ростов-на-Дону, , 14:55 — REGNUM В Ростовской области планируется сократить ковидный коечный фонд, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

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По его словам, в настоящее время на Дону развёрнуто более 2,5 тысячи ковидных коек. Их загрузка в последние дни заметно снизилась, что позволит сократить число мест для пациентов с COVID-19 и расширить оказание плановой медицинской помощи.

Так, лечение в стационарах получают 1264 пациента с коронавирусом, из них к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 150 человек.