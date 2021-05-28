Иерусалим, , 15:22 — REGNUM Россия признана в Израиле страной с наивысшим риском заражения коронавирусом, что усложняет правила для выезжающих в Россию и прибывающих из нее. Об этом сообщают 28 мая «Вести Израиль» со ссылкой на решение правительственного кабинета по коронавирусу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Въезд в Россию будет доступен строго с разрешения специальной комиссии. Тем гражданам Израиля, в т.ч. вакцинированным, которые будут возвращаться из России, придётся проходить карантин. Новые правила будут действовать с 31 мая.

В список «красных» стран — т. е. с максимальной степенью риска заражения — в Израиле внесены также Аргентина, Украина, Бразилия, Индия, Эфиопия, Турция и Мексика.

Израильский минздрав попросил граждан не ездить в Россию и предупредил, что в случае, если эпидемиологическая ситуация в стране не выправится, поездки в Россию могут запретить.