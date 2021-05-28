28 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 15:57 — REGNUM Число жертв от стрельбы, открытой 27 мая мужчиной около железнодорожного депо в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния), выросло до девяти человек. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом выразил соболезнования родным и близким погибших и осудил «без конца повторяющийся цикл жестокости» в США во время встречи с журналистами, сообщает The New York Times.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявшим был Сэмюэл Кэссиди — сотрудник транспортного управления Санта-Клара (VTA). По словам официальных лиц, он покончил с собой на месте происшествия.

«Я думаю, что многие из нас чувствуют оцепенение, потому что это повторяется без конца. В любой точке США. Жестокость увеличивается и повторяется, увеличивается и повторяется. Выберите штат, и вот мы, в Соединенных Штатах, сталкиваемся с тем, с чем не сталкивается ни одна страна в мире. Это поднимает чертов вопрос, что к чертям происходит в Соединенных Штатах Америки? Что, черт побери, происходит с нами? И когда уже мы разберемся с этой проблемой?» — произнес Ньюсом, выражая соболезнования по поводу трагедии.

Выступление губернатора Калифорнии обсудили пользователи в социальной сети Twitter. Многие из комментирующих ситуацию с «эпидемией вооруженного насилия» отметили, что основная угроза исходит от отсутствия правильного контроля за оборотом оружия.

«Это происходит из-за оружия. Избавьтесь от оружия и вы избавитесь от массовых убийств», — заявил пользователь под ником @Stuffysays.

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«Техас скоро превратится в Дикий Запад», — написала Margaret Andrew.

«У нас больше нет уважения к жизни… ни к какой жизни! Безумно грустно!» — прокомментировала Maureen Bach.

«Потому что оружие убивает людей. Уберите оружие», — заявил пользователь под ником @URU2Speak.

«Во первых, 20% американцев психически больны, (5% очень серьезно больны) и еще у нас на 20% больше пистолетов, чем людей. Во вторых, Конституция одобряет владение оружием в рамках «хорошо организованной полиции». Похоже, вы игнорируете эту часть», — написал Michael Jones.

«Ему так легко быть на своем высоком коне, живя в защищенной группе и будучи под защитой, куда бы он ни пошел. Правила для вас, но не для меня», — осудил губернатора Brandon McGrath.

«Такое случается, когда у нации экстремистский фетиш оружия», — написал Gary A.

«Неспособность принять законы для контроля над оружием. Вот в чем проблема», — заявил пользователь под ником @MiteiRober.

«Я — консерватор, но я также был офицером полиции на протяжении многих, многих лет. Я думаю, что если бы люди увидели, что в реальности происходит с теми, в кого выстрелили, а не смотрели на дезинфицированную версию Голливуда, то они бы изменились», — пишет Big Bear.

«Эти массовые убийства одобрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), доктор прописал таблетки Rx Psych Drugs с предупреждениями о побочных эффектах, включая: психоз, бред, паранойю, агрессию, убийство, самоубийство. Rx наркотики рекламируются в Америке с 1997 года. Почему вы жалуетесь сейчас? Ты получил то, чем они нас накачали», — выразил свое мнение пользователь @NatureRules101.

«Что, черт возьми, с нами не так? Человеческая природа. Ах, и… Плохо написанная, плохо истолкованная вторая поправка к Конституции, эксплуатируемая ради огромных доходов оружейной промышленности, за которой стоят коррумпированные Национальная стрелковая ассоциация США и Республиканцы», — ответил Matt News.

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«Среди всех этих разговорах о «контроле над оружием», не слышал ни одного демократа, который бы сказал, как они планируют отобрать оружие у преступников. Каин убил Авеля камнем. Это проблема не оружейная, а душевная. Стрельба не нова, у Обамы и Байдена было 8 лет, чтобы решить эту проблему, но они этого не сделали», — написал пользователь Wendy.

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден вновь призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия» во время выступления после стрельбы в Калифорнии. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Еще раз я призываю Конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — сказал он.