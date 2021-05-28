Москва, , 14:54 — REGNUM Вместо того, чтобы вводить в РФ четырехдневную рабочую неделю, властям страны лучше задуматься о сокращении продолжительности рабочего дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Так он прокомментировал высказывание министра труда и социальной защиты Антона Котякова, который признался, что его ведомство не видит предпосылок для введения в России четырехдневной рабочей недели.

«Сколько рабочих дней в неделе, это вопрос второстепенный. Главный вопрос в том, сколько в неделе рабочих часов и какова продолжительность рабочего дня, — сказал Кудюкин. — Последнее у нас регулируется очень плохо после того, как в рамках регуляторной гильотины отменили ноябрьский декрет 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. У нас теперь только по лицам с вредными условиями труда есть ограничения продолжительности рабочей смены».

Как полагает Кудюкин, рабочий день в России нужно не столько сократить, сколько установить его предельную продолжительность.

«Чтобы уйти от того безобразия, когда, скажем, преподавателю в высшей школе могут поставить восемь или двенадцать пар, — сказал эксперт. — Но вообще известно, что удлинение рабочего времени приводит к снижению производительности труда, увеличению ошибок и так далее. С этой точки зрения, уменьшение продолжительности рабочего дня могло быть привести к позитивным для России экономическим последствиям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социального развития России пока не видит чётко выраженных предпосылок к переходу на четырёхдневную рабочую неделю.

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