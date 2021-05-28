Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки участниками прививочной кампании стали ещё пять тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

В настоящее время прививку от COVID-19 получили 434 949 человек (+ 5074 за сутки). Процедуру двукратного введения вакцины прошли 324 612 человек (+ 4264 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн человек — 60% взрослого населения. Ранее главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв назвал темпы вакцинации на Дону недостаточными.