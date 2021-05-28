Стерлитамак, Башкирия, , 14:55 — REGNUM Мужчину обвинили в посягательстве на жизнь судебного пристава в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, судебный пристав-исполнитель Стерлитамакского отдела УФССП РФ по Башкирии вел дело о взыскании с 42-летнего фигуранта уголовного дела задолженности в сумме порядка 270 тысяч рублей. Судебный пристав арестовал принадлежащую должнику автомашину «Опель Зафира» и передал ее взыскателю в счет погашения долга.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела не согласился с этим решением и попросил пристава о встрече с ним в гаражном кооперативе. Обвиняемый, по версии следствия, «посягнул на жизнь пристава», при этом пристав сумел увернуться, тем самым избежал травмирования.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурант уголовного дела не признал. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате деятельности судебных приставов в Башкирии в консолидированный бюджет РФ поступило около 3,8 млрд рублей.