Ставрополь, , 14:50 — REGNUM В Ставропольском крае 2022 год будет проходить под знаком Года курортов. Об этом сообщил 27 мая губернатор края Владимир Владимиров в ходе оглашения ежегодного послания Думе Ставрополья.

«Здравницы Кавказских Минеральных Вод работают в интересах всех ставропольцев и всех россиян, поэтому предлагаю объявить 2022 год Годом курортов Ставрополья», — заявил глава субъекта РФ.

По его словам, в объявленный Год курортов для жителей края будут введены льготы по оплате курортного сбора во время отдыха на Кавминводах. Владимиров отдал поручение подготовить соответствующую нормативную базу для этого.

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