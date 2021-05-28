Джакарта, , 14:50 — REGNUM Европейский союз приветствует принятие Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) национального плана действий по борьбе с пластиковыми отходами, сообщает Antara.

Посол Европейского союза при АСЕАН Игорь Дрисманс на презентации регионального плана действий по борьбе с загрязнением моря подчеркнул важность реализации концепции устойчивой экономики, которая также известна как экономика замкнутого цикла.

По его словам, такая экономика способна решить проблему загрязнения пластиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) запустила национальный план действий по борьбе с пластиковыми отходами в регионе.

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