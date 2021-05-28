Москва, , 15:28 — REGNUM За три дня программы возмещения половины средств на путевки в детские лагеря отдыха российскими родителями была приобретена 21 тыс. туров на общую сумму 700 млн рублей. Об этом 28 мая сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, к данной программе был большой интерес, и первую путевку приобрели уже на старте продаж.

«Всего на текущий момент путевок приобретено на 700 миллионов рублей и в течение ближайших дней людям автоматически вернется 50 процентов от стоимости поездки — в максимуме 20 тысяч рублей», — уточнила глава Ростуризма.

Также Догузова отметила, что, таким образом, средняя стоимость приобретенных по итогам первых трех дней путевок составила 33 тыс. рублей.

«Мы очень рады, что благодаря программе родители смогут существенно сэкономить и у многих семей этим летом появилась возможность впервые отправить в лагерь всех своих детей, и даже не на одну смену», — добавила она.

Кроме того, глава Ростуризма рассказала, что список участвующих в данной программе лагерей постоянно увеличивается, и, согласно последним данным, в настоящее время в ней участвует свыше 1,3 тыс. организаций, в том числе предложения туроператоров и агрегаторов, перечень которых можно найти на сайте «мирпутешествий.рф» в разделе «Детские лагеря».

Отметим, программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха началась 25 мая, и приобрести такую поездку можно до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. Согласно условиям акции, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок, максимальный размер кэшбека — 20 тыс. рублей, данная сумма будет автоматическим образом начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.