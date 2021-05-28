Красногорск, , 14:50 — REGNUM В Подмосковье растет число успешно расследованных киберпреступлений. Об этом 28 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

За первые четыре месяца 2021 года количество этого вида преступлений уже превысило 1,8 тыс., при этом по итогам 2020 года этот их число составляло 4,3 тыс. В то же время количество успешно расследованных киберпреступлений выросло на 22%.

«ГУРБ Московской области в сотрудничестве с многофункциональными центрами государственных услуг, региональными министерствами проводит профилактическую работу по предупреждению населения о случаях киберпреступлений с помощью размещения листовок в МФЦ, видеороликов на информационных мониторах автовокзалов и на официальном сайте «Активного долголетия» Подмосковья», — отмечено в сообщении.

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