Москва, , 15:47 — REGNUM Модель Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, выпустила песню под названием «Без него». Об этом она сообщила 28 мая в своём Instagran-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPaS9EQh1cV/

«Это не про цифры, чарты и пиар. Это про эмоции, которые когда-то могла переживать каждая из вас», — написала модель. Решетова также отметила, что её композиция доступна на цифровых площадках.

Ранее Решетова опубликовала в своём YouTube-канале документальный фильм о себе под названием «Мой монолог». В нём модель рассказала о «предательствах» в отношениях с Тимати.

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