Москва, , 14:47 — REGNUM Введение в России новой системы оплаты труда медицинских работников имеет под собой обоснование, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Сегодня размер оплаты труда во многих регионах России определяется медицинскими учреждениями по своему усмотрению. Врачи, имеющие одну и ту же квалификацию, выполняющие одинаковый профиль и объем работ в одном регионе получают разную заработную плату, что мне видится это нелогичным и несправедливым.

Справиться с такой несправедливостью призван пилотный проект по введению новой системы оплаты труда медработников, разработанный Министерством труда и социально защиты и Министерством здравоохранения.

Чиновники предложили рассчитывать оклады в зависимости от группы должностей, сложности труда и коэффициента экономического развития региона. Предусмотрены также единые перечни выплат стимулирующего и компенсационного характера.

Новая система пройдет проверку в ряде регионов России. Если эксперимент признают удачным, то уже к 2023 планируется переход к новой системе оплаты труда на всей территории России.

Сейчас проект находится на рассмотрении Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Надеюсь, что при его обсуждении будут учтены мнения представителей медработников из различных регионов.

Давая оценку новой системе оплаты труда, хочу отметить, что Трудовой кодекс Российской Федерации запрещает получать преимущества в зависимости от места жительства. С этой позиции региональные коэффициенты, кроме тех, что установлены в самом Трудовом кодексе, недопустимы.

С другой стороны, все понимают: на одинаковую зарплату в разных регионах России люди живут по-разному, и система региональных коэффициентов обоснована.

Не исключено, что еще будут поступать предложения внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты России намерено запустить в ряде регионов пилотный проект новой системы расчета зарплаты медработников.

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