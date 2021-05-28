Таллин, , 14:47 — REGNUM Европейские страны — кто добровольно, кто под давлением — вводят одна за другой запрет на пролет в своем воздушном пространстве самолетов белорусский авиакомпании «Белавиа». Об этом публицист Олег Юрин написал в комментарии «БелавиаНаш» на портале dokole.eu.

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Он признал, что это ставит крупнейшую авиакомпанию Белоруссии в трудное положение: «Ситуация с белорусской авиацией требует грамотных действий. Необходимо уже сейчас отреагировать на авиабойкот ЕС и Украины, но сделать это аккуратно».

По мнению публициста, именно в условиях нынешнего бойкота Западом белорусской гражданской авиации появилась уникальная возможность достойно ответить на эти односторонние решения. Юрин предлагает ещё до официального признания Белоруссией Крыма в составе России запустить авиаперелёты «Белавией» из Минска в Симферополь и Севастополь.

«Авиация окажется при деле, и народ будет в восторге. Можно летать в Крым и из Витебска и других городов летом. Это признание Белоруссией российского Крыма по факту и есть спасение «Белавии», — убежден Олег Юрин.