Вильнюс, , 14:46 — REGNUM В Литве объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Белоруссии в Вильнюсе. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба литовского МИД.

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«Сегодня, 28 мая, представитель посольства Белоруссии в Литве был вызван в МИД страны. Ему была вручена дипломатическая нота об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сотрудники посольства должны покинуть Литву в течение семи дней.

Ранее Литва ввела запрет на полёты самолетов белорусских авиакомпаний через воздушное пространство страны.

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