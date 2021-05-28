Ханты-Мансийск, , 14:44 — REGNUM В Югре за первый квартал 2021 года доходы бюджета региона уменьшились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщается в информационной справке к заседанию правительства ХМАО.

В I квартале 2021 года в бюджет Югры поступило 55,14 млрд рублей, что меньше к уровню 2020 года на 13,7 млрд рублей. Из них почти 51 млрд рублей — это налоговые доходы. Налоговые поступления к уровню прошлого года стали меньше на 20,7%. Это связано со снижением поступлений по налогу на прибыль организаций от внереализационных операций. говорится в информационной справке.

Расходы бюджета ХМАО за первый квартал 2021 года исполнены в сумме 47 млрд рублей — на 18% к уточнённому годовому плану.

Согласно поправкам бюджета ХМАО от 19 апреля 2021 года, доходы в казну Югры в 2021 году должны составить 226,2 млрд рублей, расходы — 275,9 млрд рублей, дефицит 49,7 млрд рублей.