Нью-Йорк, США, , 14:43 — REGNUM В популярной онлайн-игре GTA Online появилось восемь новых «каскадёрских гонок». Об этом сообщалось на официальном сайте проекта.

Разработчики предоставили новые необычные трассы как для автомобилей, так и для мотоциклов. За прохождение каждой из них до 2 июня 2021 года геймеры смогут получить эксклюзивные награды и виртуальную валюту.

Напомним, что GTA Online — это многопользовательское ответвление игры GTA V. Его релиз состоялся в 2013 году.

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