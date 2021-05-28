Новосибирск, , 14:43 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств в образовательном учреждении. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Уточняется, что дело было возбуждено в отношении ведущего бухгалтера филиала образовательного учреждения города.

По данным следствия, с июля 2019 года по декабрь 2020 года 33-летняя женщина изготавливала реестры подлежащих выплате денежных средств и включала в платёжные документы завышенные сведения о своей зарплате. Финансовые документы она заверяла электронными цифровыми подписями главного бухгалтера и директора учреждения. Таким способом ей удалось похитить более 6,7 млн рублей.

Она была задержана, вину в совершенном деянии признала частично. У неё изъято и арестовано имущество на сумму более 2,5 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.