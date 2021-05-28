Москва, , 14:43 — REGNUM Панельная дискуссия «ВОСТОК, ЗАПАД, РОССИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ БОРЬБЫ» пройдет во вторник, 1 июня 2021 г, с 15.00 до 18.00 в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» (по адресу: улица 1905 года, д.7).

В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие темы: восточный вектор мировой борьбы; китайский вектор мировой борьбы; Украина в эпицентре мировой борьбы.

Спикеры: президент Международного института развития научного сотрудничества, доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Елена ПОНОМАРЕВА; директор Института востоковедения РАН, академик Виталий НАУМКИН; создатель интернет-издания «Южный Китай"китаевед Николай ВАВИЛОВ; заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН; координатор форума Ал-Васатия, доктор Вассим КАЛААДЖИЯ.

Программа мероприятия: 15:00—15:30 — сбор гостей, чай-кофе. 15:30—16:30 — выступление экспертов. 16:30—17:30 — дискуссия, вопросы и ответы. 17:30 — фуршет.

Принять участие в работе дискуссии можно онлайн и оффлайн. Ссылка на онлайн-участие: https://www.youtube.com/watch?v=JH2wtbvoXwQ.

Мероприятие проводится при участии АНО «Международный институт развития научного сотрудничества» и Института востоковедения РАН (ИВ РАН).