Москва, 28 мая 2021, 14:43 — REGNUM Панельная дискуссия «ВОСТОК, ЗАПАД, РОССИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ БОРЬБЫ» пройдет во вторник, 1 июня 2021 г, с 15.00 до 18.00 в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» (по адресу: улица 1905 года, д.7).
В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие темы: восточный вектор мировой борьбы; китайский вектор мировой борьбы; Украина в эпицентре мировой борьбы.
Спикеры: президент Международного института развития научного сотрудничества, доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Елена ПОНОМАРЕВА; директор Института востоковедения РАН, академик Виталий НАУМКИН; создатель интернет-издания «Южный Китай"китаевед Николай ВАВИЛОВ; заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН; координатор форума Ал-Васатия, доктор Вассим КАЛААДЖИЯ.
Программа мероприятия:
Принять участие в работе дискуссии можно онлайн и оффлайн. Ссылка на онлайн-участие: https://www.youtube.com/watch?v=JH2wtbvoXwQ.
Мероприятие проводится при участии АНО «Международный институт развития научного сотрудничества» и Института востоковедения РАН (ИВ РАН).