28 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили запрет для самолётов, зарегистрированных в Белоруссии, использовать воздушное пространство Украины — пролетать над территорией страны и садиться в местных аэропортах.

Оксана Переможенко, , 16:00 — REGNUM Самолётам, зарегистрированным в Белоруссии, запрещено использовать воздушное пространство Украины — пролетать над территорией страны и садиться в местных аэропортах. Такой запрет на внеочередном заседании 28 мая одобрило правительство страны.

Самолет

«В связи со сложившейся ситуацией 23 мая 2021 года во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины — Вильнюс и с целью обеспечения безопасности полётов и пассажиров, министерству инфраструктуры, Государственной авиационной службе совместно с государственным предприятием «Украэрорух» с учётом решения кабинета министров от 25 мая 2021 года было поручено установить соответствующий запрет с 00:00 мин 29 мая 2021 года», — говорится в сообщении на сайте украинского правительства.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Также новость обсудили читатели телеграм-каналов «Украина Сейчас» и «Первый независимый». Многие критически восприняли очередное решение украинской власти, от которого пострадает экономика страны. Другие отметили, что над Украиной и так летает мало самолетов иностранных авиаперевозчиков.

Самолет авиакомпании Ryanair (сс) Andreas Trojak

«Украина сошла с ума. Выстрел не только в ногу, но и в голову», — написал Владимир П.

«В этом небе и так практически никто не летает. А после этого дебилизма останется только спеть: «Какое небо голубое…», тем более что Россия прекращает принимать самолёты, облетающие Беларусь… Может, пора уже научиться делать выводы, а не заниматься «хоровым пением…» — добавил Олег Валентинович.

«Я знаю, что многие со мной не согласятся, но у меня такое чувство, какое бывает перед грозой. Смотришь на небо, видишь как на глазах чернеют тучи и не знаешь, что это нам несет — дождь, от которого все оживет, или потоп и наводнение, которое смоет все нахрен», — пишет Татьяна Викторовна.

«Да, вот тебе и кот в мешке! С ближайшими народами, связанными многовековой общей историей разос**лись в угоду заокеанским хозяевам…» — отметила Неля К.

«Правильно, нафиг нам деньги, Америка даст бабки под нашу неньку-землю», — добавила Валентина С.

«Разделение славянских народов проходит успешно, так держать», — не без сарказма пишет Evgen L.

«Маразм крепчал, Дядя Сэм норм работает», — добавил Фёдор.

«А кто летать будет через Украину, если Россия не принимает самолёты, летящие в обход Беларуси!?» — поинтересовался Максим.

«Своих нацистов надо даже в Белоруссии защищать», — пишет Lionello.

«А что Беларусь сделала Украине? Приказ из посольства США?» — задается вопросом Дмитрий Н.

Посольство США. Киев Kholodovsky

«Вместо того чтобы получать бабло за пролет самолетов, давайте запретим. Какой-то реальный бред. Назло маме отморожу уши. Брал бы пример с Эрдогана лучше. За каждый куруш борется», — отметил Andrew.

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«Кому этот блогер приходится родственником, что ради него готовы отказаться от братьев? Или просто — фас?» — спросила Лариса.

«Так если глянуть на flight radar 24, то видно, что через Украину давно никто не летает, кроме своих рейсов», — отметил С Ф.

«Последнего нормального соседа хотят потерять в угоду объединённому Западу, которому фактически наплевать на «незалежную!» — добавил ELK90.

«Ну что тут скажешь? Не нужно быть дюжего ума, чтобы пере**аться с соседями ради подачки сомнительных благодетелей», — подытожил Эдуард.

Напомним, с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией.

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