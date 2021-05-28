Дублин, , 14:56 — REGNUM Предоставленная министерством транспорта Белоруссии расшифровка переговоров пилота лайнера авиакомпании Ryanair «неточная и неправдивая», заявил исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири.

Майкл О'Лири World Travel & Tourism Council

«У главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, — цитирует его Reuters. — Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказались связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска в связи с угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС.

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После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на его борту белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что расследованием дела об экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске займется международная группа прокуроров.

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