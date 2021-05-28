Брюссель, , 14:42 — REGNUM Евросоюз может оказать «демократической Белоруссии» экономическую помощь на сумму три миллиарда евро. Об этом 28 мая заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Пизонеро на пресс-конференции.

По её словам, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен направила бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской «Экономический план для демократической Белоруссии».

Согласно документу, объем экономической помощи составит три миллиарда евро. Экономический план предоставлен также Совету ЕС. «Как только Белоруссия приступит к демократическому переходу, ЕС активирует пакет в размере €3 млрд», — говорится в сообщении ЕК.

Напомним, 27 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что планирует пригласить Тихановусю на очередное заседание Совета ЕС 21 июня.