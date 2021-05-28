Минск, , 14:48 — REGNUM Системы здравоохранения стран Запада оказались хуже готовы к пандемии коронавируса по сравнению со странами СНГ. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 28 мая на проходящем в Минске заседании Совета глав правительств СНГ.

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«Сегодня мы видим, что ряд западных стран, системы здравоохранения и методы борьбы с инфекциями в которых считались передовыми, оказались значительно менее готовы к пандемии», — сказала Попова.

По её словам, угрозы биологического характера нарастают по всему миру. Так, за минувшие десять лет в Африке произошли вспышки лихорадки Эбола, на Мадагаскаре вспыхнула чума, в странах Ближнего Востока — жёлтая лихорадка.

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала в 2020 году настоящим испытанием на прочность, добавила Попова.

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