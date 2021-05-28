Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM В Ростовской области рассмотрят инвестиционные проекты по строительству новых рынков, которые станут альтернативой закрытым торговым площадкам на окраине Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Были одобрены два проекта по размещению оптово-розничных торговых объектов. На сегодняшний день ведётся подготовка документов для рассмотрения на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области. В случае одобрения предложения будут включены в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов», — пояснила и.о. директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.

ИА REGNUM сообщало, что в реестр добросовестных предпринимателей, которые вели свою деятельность на территории аксайских рынков, внесено более 2 тысяч фамилий. Не исключено, что торговцам дадут возможность временно продолжить работу на закрытых торговых точках. Однако пока решение не принято.

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