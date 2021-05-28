Тбилиси, 28 мая 2021, 14:45 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария создаёт политической партию «За Грузию». Об этом говорится на странице в соцсети экс-главы грузинского правительства.
Сообщается, что партию Гахария представит 29 мая в выставочном центре «Экспо Грузия» в Тбилиси в 17:00 (16:00 мск).
Другие подробности неизвестны.
Ранее шесть депутатов парламента Грузии заявили, что выходят из правящей партии «Грузинская мечта», чтобы войти в партию Гахарии. Кроме того, ряд заместителей мэров городов заявили, что уходят в отставку, так как состоят в команде экс-премьер-министра.
Напомним, Гахария ушёл в отставку, заявив, что таким образом он выражает свой протест против решения арестовать лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, которого обвиняют в организации в июне 2019 года беспорядков в Тбилиси. 2 марта бывший глава правительства объявил, что не уходит из политики.