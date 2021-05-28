Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария создаёт политической партию «За Грузию». Об этом говорится на странице в соцсети экс-главы грузинского правительства.

Сообщается, что партию Гахария представит 29 мая в выставочном центре «Экспо Грузия» в Тбилиси в 17:00 (16:00 мск).

Другие подробности неизвестны.

Ранее шесть депутатов парламента Грузии заявили, что выходят из правящей партии «Грузинская мечта», чтобы войти в партию Гахарии. Кроме того, ряд заместителей мэров городов заявили, что уходят в отставку, так как состоят в команде экс-премьер-министра.

Напомним, Гахария ушёл в отставку, заявив, что таким образом он выражает свой протест против решения арестовать лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, которого обвиняют в организации в июне 2019 года беспорядков в Тбилиси. 2 марта бывший глава правительства объявил, что не уходит из политики.