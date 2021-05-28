Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Объявившие о своем грядущем разводе Билл и Мелинда Гейтс, по некоторой информации, рассматривают возможность смены структуры руководства возглавляемого ими фонда, сообщает The Hill.

В частности, Гейтсы обсуждают возможность изменения структуры своего фонда с целью обеспечения более эффективного управления и независимости. Так, по имеющимся данным, среди нововведений указывается совет директоров и привлечение внешних инвесторов.

Как сообщает The Wall Street Journal, инициатором изменений стала Мелинда Гейтс для обеспечения будущей стабильности фонда.