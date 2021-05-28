Прага, , 14:42 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Чехии, встретился 27 мая с президентом Чехии Милошем Земаном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

По их словам, представитель Южной Кореи поделился с президентом итогами южнокорейско-американского саммита, состоявшегося на прошлой неделе в Вашингтоне, отметив, что «теперь КНДР должна откликнуться и сесть за стол переговоров».

В свою очередь Милош Земан отметил, что в КНДР есть посольство Чехии, добавив, что в случае необходимости Чехия окажет поддержку Южной Корее. Так же чешский лидер выразил надежду на то, что сможет услышать новость о воссоединении двух Корей прежде, чем уйдёт из жизни.

Известно, что представители двух стран обсудили пути экономического сотрудничества, включая возобновления прямого авиасообщения между странами и сотрудничество в сфере аккумуляторов для электромобилей.

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