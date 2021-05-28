Красногорск, , 14:43 — REGNUM В Подмосковье в 2021 году планируется открыть ещё 577 новых предприятий. Об этом 28 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

При этом на данный момент на территории региона реализуется 1050 инвестиционных проектов, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В этом году в Московской области планируется открыть 577 предприятий в самых разных сферах деятельности. 400 из них — это проекты нового строительства, 177 — модернизация и расширение действующего производства», — сказала Зиновьева.

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