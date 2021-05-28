Краснодар, , 14:38 — REGNUM Прекращены полномочия судьи бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, сообщили 28 мая в пресс-службе Краснодарского краевого суда по итогам заседания Квалификационной коллегии судей Краснодарского края. На заседании было рассмотрено заключение комиссии по результатам проверки обращений и жалоб на действия экс-председателя суда.

«Было указано, что правоохранительными органами на территории г. Краснодара проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого задокументирована и пресечена возможная противоправная деятельность Байрака. В жалобах указано на допущенные процессуальные нарушения судьей Байраком Г.Ф. в ходе рассмотрения им гражданских дел», — сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как уточняется, ряд жалоб и обращений нашли подтверждение. В частности, изучение гражданских дел показало «систематический характер нарушений, выразившихся в несоблюдении норм материального и процессуального права». Квалификационная комиссия приняла решение привлечь экс-председателя Октябрьского суда к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Октябрьского райсуда Краснодара был задержан правоохранительными органами 10 марта. По информации СМИ, его задержали по подозрению в получении взятки в 2,5 млн рублей.

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