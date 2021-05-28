Париж, , 14:38 — REGNUM В Сети появился новый трейлер тактической ролевой игры Solasta: Crown of the Magister. Его опубликовали на YouTube-канале студии Tactical Adventures.

В ролике разработчики сообщают, что официальный релиз их проекта уже состоялся. Проект доступен только на PC — в сервисах Steam, GOG, Gamesplanet, Humble Store и Microsoft Store.

Напомним, что Solasta: Crown of the Magister основана на настольной ролевой игре Dungeons & Dragons. Помимо сюжетной кампании в ней также есть специальный редактор собственных подземелий.

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