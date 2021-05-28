Норильск, Красноярский край, , 14:37 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил в первой половине июня сформировать предложения в проект комплексного плана социально-экономического развития города Норильска до 2035. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в краевом правительстве.

В Красноярском крае состоялось совещание по вопросам развития северной столицы региона. В администрации Норильска подчеркнули, что в рабочую группу уже направлен предварительный перечень из 18 мероприятий. Предполагаемый объём их финансирования — 120 млрд рублей.

Кроме того, губернатор края Александр Усс предложил создать стратегический план, позиционирующий Норильск как столицу Российской Арктики. Он должен быть создан в течение нескольких месяцев. После утверждения документ планируют представить президенту РФ Владимиру Путину.

«Мы должны создать максимально гибкий план развития, предложить выбор направлений развития города, которые сформируют способность Норильска адаптироваться к новым задачам и в то же время позволят городу сохранить свою уникальность», — отметил Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года власти Красноярского края, администрация Норильска, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также компания «Норильский никель» подписали соглашение, касающееся реновации Норильска. Речь идёт о сносе аварийного жилья и возведении нового, модернизации и ремонте коммунальной инфраструктуры, развитии сети соцучреждений и так далее.

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До 2024 года на эти цели выделят порядка 20 млрд рублей. До 2035 года в развитие Норильска планируют вложить ещё около 100 млрд рублей.

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