Вена, , 14:38 — REGNUM В ситуации с отменой рейса австрийской авиакомпании Austrian Airlines в Россию, которые должен был лететь альтернативным маршрутом без использования воздушного пространства Белоруссии, не идет речь ни о каком «политическом сигнале». Об этом 28 мая заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский австрийскому радио Ö1.

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«Речи о каком-либо политическом сигнале нет. Лично меня очень удивляют попытки политизировать эту тему и требовать от России разъяснений», — сказал он.

Также российский дипломат уточнил, говоря о причинах несостоявшегося авиарейса в Москву, что в данном случае «необходимо время, чтобы согласовать изменения».

При этом накануне авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны дать на него разрешение в связи с использованием альтернативного маршрута в обход Белоруссии.

Позднее МИД Австрии призвал Москву разъяснить ситуацию, а также не препятствовать искусственным образом «свободному авиасообщению между Россией и Европой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия разрешила авиакомпании Austrian Airlines (Австрия) совершить 28 мая рейс из Вены в Москву и обратно с использованием альтернативного маршрута в облет территории Белоруссии.