Москва, 28 мая 2021, 14:39 — REGNUM В московском аэропорту экстренно приземлился самолёт Boeing-777. Об этом сообщают экстренные службы 28 мая.
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Уточняется, что лайнер авиакомпании «Россия» следовал из Южно-Сахалинска в российскую столицу.
«В аэропорту «Шереметьево» в 12:25 совершил экстренную посадку Boeing 777, выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Москву», — уточнил представитель служб.
По данным собеседника ТАСС, незадолго до посадки у самолёта сработал датчик низкого давления в левой стойке шасси.
«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — добавил представитель экстренных служб.
Причины случившегося выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, я январе 2021 года в московском аэропорту «Шереметьево» сел самолёт с повреждённым шасси. Борт следовал по маршруту Анталья — Москва. Посадка прошла успешно.