Азов, Ростовская область, , 14:34 — REGNUM Пожар, вспыхнувший на территории частного домовладения в Ростовской области, удалось локализовать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 мая.

В 14:11 мск объявлена локализация. Хозяйственные постройки загорелись на территории частного домовладения на улице Пушкина в Азове.

ИА REGNUM сообщало, что пожару был присвоен второй ранг. Площадь, пройденная огнём, составила 150 кв. метров.

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