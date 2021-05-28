Москва, , 15:46 — REGNUM Блогер Дава опубликовал фотографию с проекта «Дом-2» в своём Instagram-аккаунте. Пользователи социальной сети 28 мая раскритиковали его за участие в шоу.

«Тебе вот это зачем?!» — спросила olga_stolbova77.

«Деньги, конечно, не пахнут. Ну, чувак, лучше бы ты с Тарасовым тогда что-то замутил, чем это… Ниже дна, неожиданно», — прокомментировала sveta. ts_.

«Это дно, Давид. Я не ожидала от тебя, что настолько опустишься. «Дом 2» — это дно!!!» — написал пользователь missoula13.

«Не позорился бы лучше», — считает kseniazv144.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дава станет новым ведущим телепроекта «Дом-2» вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым. Первый выпуск с участием блогера выйдет уже 1 июня 2021 года.

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