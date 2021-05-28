Варшава, , 14:34 — REGNUM 28 мая в Королевском замке, что в Варшаве, стартовал традиционный ежегодный конгресс «Польша. Большой проект». Он пройдет в формате цикла дебатов по вопросам стратегического развития Польши и Европы на ближайшие десятилетия. В этом году мероприятие пройдет под лозунгом «XXI век — безопасность — культура». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Мы живем в такое время, когда опасность нас подстерегает с каждой стороны. Это касается и киберпространства, в котором может быть много агрессии, и безопасности, связанной со здоровьем. В рамках конгресса будут также обсуждаться вопросы безопасности культуры, то есть сохранения культурной связности и идентичности общества и народа», — сообщил журналистам директор Королевского замка Войцех Фалковский.

Сообщается, что для участия в конгрессе приглашены выдающиеся интеллектуалы, философы, политологи, культурологи и экономисты современной Польши. В ходе дебатов будут обсуждаться наиболее важные темы в области экономики, науки и культуры, представляющие возможность для совместного размышления о Польше и ее месте в Европе и мире.

Идея о проведении ежегодного конгресса «Польша. Большой проект» возникла в 2010 году. С тех пор мероприятие стало одной из главных площадок для обмена мнениями между представителями консервативного течения в польской политике, гуманитарной науке, а также в гражданском обществе.