Самара, , 14:43 — REGNUM Сотрудников пансионата для детей инвалидов заподозрили в халатности и истязании воспитанников в Самаре. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сообщается, что следователи возбудили уголовные дела по признакам истязания и халатности после установления фактов ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками и должностными лицами ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов».

Отмечается, что стражам порядка предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Сейчас они проводят следственные действия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 28 апреля была уволена директор этого учреждения. По информации некоторых СМИ, детей в этом пансионате якобы одевали в обноски и привязывали к кроватям. Помимо этого СМИ сообщали о том, что руководство этого учреждения экономило на кормлении воспитанников.

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