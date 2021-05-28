Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Мацукова и Андрея Градобоева, которые обвинялись в совершении мошенничества в особо крупном размере в ходе выполнения работ в интересах полигона опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области.

Полигон «Красный Бор» Росприроднадзор

По данным следствия, мошенничество было совершено в ходе выполнения работ по текущему ремонту дамб полигона, предотвращающих выход ядовитых отходов за пределы котлованов. Деньги за фактически невыполненные работы были обналичены и распределены между соучастниками.

Как сообщили 28 мая в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в ходе процесса суд переквалифицировал действия Мацукова, бывшего гендиректора СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор», и Градобоева, гендиректора компании, которая должна была заниматься ремонтом полигона, с части 4 статьи 159 УК РФ на часть 3 статьи 159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере»).

Суд назначил фигурантам наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей каждому. Из-за истечения сроков давности оба подсудимых освобождены от наказания. В то же время суд взыскал солидарно с Градобоева и Мацукова в пользу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга, в ведении которого ранее находился полигон «Красный Бор», 7 млн 807 тыс. рублей.

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