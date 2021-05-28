Казань, , 15:01 — REGNUM В Казани в ближайшие дни начнется вакцинация от коронавируса в садоводческих товариществах и у станций метро. Об этом 28 мая заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

При этом он попросил отнестись к этой информации с определенной степенью вероятности, так как до конца еще не организованы все механизмы вакцинации. Есть четкое намерение, чтобы население могло прививаться даже в момент похода на работу или ухода с рабочего места, добавил спикер.

Первый объезд медиков по садоводческим товариществам запланирован на этой неделе. Бригады врачей объедут частые дома в Московском и Кировском районах Казани.

По состянию на 28 мая в Татарии привились от коронавируса 348 038 жителей, за сутки — 5,5 тыс. человек. Второй компонент вакцины получили 243 658 жителей, заключил Жаворонков.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии прошлый летний сезон прошел в условиях жестких огранинений на соблюдение санитарных тредований и завершился благополучно. В текущем году по организации детского отдыха внесены коррективы.

Читайте также: В детских лагерях Татарии сохранят запрет на родительские дни

Читайте также: В Татарии не исключили смягчения ограничений по COVID-19 перед турсезоном