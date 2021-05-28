Черкесск, , 14:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии зафиксированы еще три смерти пациентов от осложнений в результате заболевания COVID-19. Общее число умерших от опасной инфекции достигло 128 человек, сообщили 28 мая в федеральном оперативном штабе.

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За прошедший день в регионе был подтвержден коронавирус еще у 13 человек, выздоровели за эти же сутки 12 пациентов.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Карачаево-Черкесии составило 20 408 человек. Из них сумели справиться с болезнью 20 059 пациентов. В настоящее время в республике насчитывается 221 «активный» больной. Из них 123 человека госпитализированы в стационары, остальные проходят лечение на дому.