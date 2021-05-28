Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев рассказал о выборе вакцины против коронавирусной инфекции.

«Судьба распорядилась так, что я должен был её [прививку] делать в декабре 2020 года. Но я заболел в достаточно тяжёлой форме, поэтому у меня высокий уровень антител. Как только он снизится, я не буду ждать и сделаю прививку. Я скорее всего выберу препарат «ГамКовидВак» («Спутник V»). Это достаточно изученная вакцина», — сказал глава ведомства в эфире ГТРК «Дон-ТР».

Кобзев также уточнил, что Ростовская область для иммунизации населения получила 400 тыс. упаковок «ГамКовидВак», 14 тыс. комплектов — «ЭпиВакКорона», 3,1 тыс. комплектов — «КовиВак».