Ульяновск, , 14:28 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого обвинили в жестоком избиении и смерти женщины. У жертвы насчитали свыше 100 ударов, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Избитую жительницу Ульяновска обнаружили 15 января 2021 года в одном из домов и доставили в больницу. Несмотря на помощь врачей, пострадавшая скончалась через несколько часов.

В ход разбирательств следствие установило, что накануне женщина участвовала в застолье, после чего у неё возник конфликт с хозяином дома.

«Движимый местью, он нанёс жертве руками более 100 ударов по различным частям тела», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сегодня, 28 мая, суд признал ульяновца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего»). Приговором суда ему назначено шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Ульяновске осуждён местный житель, обвиняли в убийстве сожительницы из ревности. Экспертизы установила, что женщина была задушена. Фигурант уголовного дела получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

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