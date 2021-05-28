Москва, , 14:28 — REGNUM Зарплата врачей и медицинского персонала в России должна быть достойной, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«В формуле начисления зарплаты врачей и младшего медицинского персонала сегодня есть четыре составляющие: базовой оклад, стимулирующие доплаты, региональные коэффициенты и надбавки.

Ожидается, что в 2021 году оклады медицинских работников подрастут в 1,5−2 раза. И это очень хорошая новость.

Государственный вектор социальной политики по-прежнему усиливается, это означает, что российское здравоохранение будет удерживать ценных специалистов и привлекать интерес молодых соискателей для работы в очень сложной и ответственной профессии.

Любая конструктивная инициатива того же Минтруда — это хороший знак для общества и российских медиков. По официальным данным, средняя зарплата врача в Москве составляет около 76 тысяч рублей, а в крупных российских городах она находится в диапазоне 48−55 тысяч рублей.

Нужно помнить, что слабым местом в системе оплаты труда медицинского персонала является видимый разрыв в уровне зарплаты у руководства медицинских учреждений и подчиненных.

Значение здравоохранения сегодня для страны невозможно переоценить, это по сути фундамент для устойчивого и безболезненного развития общества и экономики.

Очевидно, что после переосмысления итогов изменений первичного звена здравоохранения, настала пора для ренессанса местных поликлиник и амбулаторных подразделений для эффективного и оперативного оказания помощи детскому и взрослому населению.

Долгожданная реформа первичного звена здравоохранения подразумевает государственные инвестиции в размере 500 млрд руб. Это очень скромная сумма и ее можно увеличить с учетом колоссальной незапланированной экспортной выручки российских энергоресурсов.

На мой взгляд, зарплата младшего медицинского персонала в отрасли должна начинаться от 100 тыс. рублей. Приток высококлассных специалистов в российское здравоохранение будет гарантирован, а их эффективность работы и профессиональный уровень будет сравним с лучшими западными практиками.

Всё это положительно скажется и на качестве жизни, и на хорошем социальном самочувствии российских граждан», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ планирует ввести новые коэффициенты при расчете зарплат медицинским работникам. Предполагается, что по России это заработает с 2023 года.

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