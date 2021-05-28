Брюссель, , 14:37 — REGNUM Европейский союз окажет Белоруссии экономическую помощь на €3 млрд при условии демократизации республики. Об этом сообщает 28 мая РБК со ссылкой на краткое изложение плана, разработанного в Еврокомиссии (ЕК).

Два источника в белорусской оппозиции подтвердили подлинность документа. В нём говорится, что политические и экономические реформы в Белоруссии готовы профинансировать Международный валютный фонд (МВФ), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Евросоюз в приоритетном порядке обеспечит немедленную и долгосрочную поддержку Белоруссии, как только страна «вступит на демократический путь», указано в плане.

Помогать Белоруссии предполагается по трём направлениям. Первое — восстановление экономики, в том числе через проведение инвестиционного форума высокого уровня. Второе направление — структурные реформы и повышение конкурентоспособности, третье — вложения в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию.

Также предполагается заключение нового соглашения между ЕС и Белоруссией, это позволит укрепить политические отношения.

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