Москва, , 14:27 — REGNUM Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минэкономразвития создать рабочие места в регионах, испытывающих трудности на рынке труда, сообщает 28 мая сайт правительства России.

Отмечается, что ситуация с коронавирусом повлияла на снижение занятости населения в Дагестане, Псковской и Кировской областях, а также в Еврейской автономной области. В этих субъектах Федерации Минэкономразвития РФ и руководству регионов нужно «проработать возможность создания новых рабочих мест для трудоустройства граждан в рамках реализуемых и планируемых к реализации проектов развития соответствующих территорий», говорится в сообщении.

Кроме того, Минтруд РФ должен представить предложения по корректировке региональных программ, предусмотрев комплексы мер, которые позволят достичь нужных показателей на рынка труда этих четырёх субъектов.