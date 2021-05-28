Варшава, 28 мая 2021, 14:28 — REGNUM Расследованием дела об экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске займется международная группа прокуроров, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
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По его словам, власти Польши возбудили уголовное дело по данному факту в связи с тем, что воздушное судно принадлежит зарегистрированной в стране дочерней компании лоукостера Ryanair.
Глава МИД Польши назвал случившееся «актом государственного терроризма», поэтому необходимо усилить экономические санкции в отношении Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска в связи с угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС.
После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на его борту белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.
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