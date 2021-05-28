Варшава, , 14:28 — REGNUM Расследованием дела об экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске займется международная группа прокуроров, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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По его словам, власти Польши возбудили уголовное дело по данному факту в связи с тем, что воздушное судно принадлежит зарегистрированной в стране дочерней компании лоукостера Ryanair.

«В состав (группы прокуроров) войдут прокуроры государств, граждане которых были пассажирами самолета и предпринимали путешествие из Афин в Вильнюс: Польши, Литвы, Греции и из других стран», — сказал Рау в интервью агентству PAP.

Глава МИД Польши назвал случившееся «актом государственного терроризма», поэтому необходимо усилить экономические санкции в отношении Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска в связи с угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС.

После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на его борту белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.

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