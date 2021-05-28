Лос-Анджелес, США, , 14:25 — REGNUM Американский режиссёр Тим Миллер считает, что кинокомиксы про Дэдпула будут пользоваться успехом, даже если лишатся рейтинга R. Об этом 28 мая сообщает «Мир Фантастики».

«Вы можете выкинуть из фильма все эпизоды с рейтингом R, но это всё так же будет Дэдпул, пока Райан Рейнольдс его играет», — заявил Миллер. По словам режиссёра, популярным этого киногероя делает не жестокость на экране, а актёрская манера Рейнольдса.

Напомним, что рейтинг R (Restricted) присуждается картинам, в которых содержится контент только для взрослых. Смотреть такие фильмы лицам младше 17 лет можно лишь в сопровождении родителей или законных представителей.

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